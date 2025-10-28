Спартак Варна се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България по футбол."Соколите“ спечелиха с 3:1 като гости срещу състава на Ямбол, който се намира на 7-о място в Югоизточната трета лигаТочни за варненци бяха Луис Пахама в 8', Даниел Халачев в 18' и Иван Алексиев в 56', а за ямболии реализира Георги Динков в 81'.