Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Бившият номер 1 в света Даниил Медведев от Русия ще е следващият съперник на Григор Димитров на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000", който се провежда в Париж, Франция.

Поставеният под номер 11 в основната схема и шампион от надпреварата в Алмати, Казахстан, наддела над испанеца Жауме Мунар с категоричното 6:1, 6:3. 

Двубоят продължи 1 час и 10 минути. 

Припомняме, че вчера Григор Димитров направи страхотно завръщане в Тура след около 4 месеца извън корта поради контузия. 

Сблъсъкът между българина и руснака е утре като той ще бъде под номер 12 в тяхното съперничество. За момента Медведев има 8 успеха срещу едва 3 за Григор. 

За последно двамата играха един срещу друг на Уимбълдън през 2024-а година когато Гришо се отказа поради контузия при резултат 5:3 в полза на руснака. 

В зала двамата играха последно точно в Париж преди 2 години. Тогава Димитров стига до обрат - 6:3. 6:7(4), 7:6(2), а по-късно българинът достига и до финала в надпреварата, където губи от легендата Новак Джокович в 2 сета.