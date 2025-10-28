Бившият номер 1 в светаот Русия ще е следващият съперник нана тенис турнира от сериите "Мастърс 1000", който се провежда в Париж, Франция.Поставеният под номер 11 в основната схема и шампион от надпреварата в Алмати, Казахстан, наддела над испанецас категоричното 6:1, 6:3.Двубоят продължи 1 час и 10 минути.Припомняме, че вчеранаправи страхотно завръщане в Тура след около 4 месеца извън корта поради контузия.Сблъсъкът между българина и руснака е утре като той ще бъде под номер 12 в тяхното съперничество. За момента Медведев има 8 успеха срещу едва 3 за Григор.За последно двамата играха един срещу друг на Уимбълдън през 2024-а година когато Гришо се отказа поради контузия при резултат 5:3 в полза на руснака.В зала двамата играха последно точно в Париж преди 2 години. Тогава Димитров стига до обрат - 6:3. 6:7(4), 7:6(2), а по-късно българинът достига и до финала в надпреварата, където губи от легендатав 2 сета.