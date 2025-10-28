Шампионът от 2025 г. във Формула 3ще последва стъпките на, като се премести във Формула 2 с Invicta Racing. Новината дойде преди броени минути.Бразилецът, който надделя над Никола Цолов в битката за шампионския трофей във Формула 3, се наслади на рекордна изминала кампания, постигайки четири победи в състезания от пол позишън, както и общо пет подиума, и спечели титлата кръг преди края.Камара сега ще се премести във Формула 2 с Invicta, като първото му участие с новия му отбор ще бъде на тестовете след сезона в Абу Даби през декември.В речта си при обявяването, Академията на пилотите на Scuderia Ferrari изрази колко е развълнуван да се присъедини към Invicta Racing за първия си сезон във Формула 2."Много се гордея, че се присъединявам към Invicta Racing за първия си сезон във Формула 2“, каза Камара. "През последните няколко години този отбор се превърна в основна цел за всеки пилот, който иска да се състезава във Формула 2 и многократно е показвал, че знае как да развива млади пилоти. "Да последвам Габриел Бортолето и Леонардо Форнароли в тази стъпка като шампион във Формула 3 е огромна чест. След невероятен сезон във Формула 3 тази година се чувствам готов за следващото предизвикателство и нямам търпение да започна работа с отбора.“Ръководителят на отбора на Invicta Racing,, добави: "Развълнувани сме да приветстваме Рафаел в Invicta Racing за 2026 г. На всеки етап от кариерата си досега той показа скорост, постоянство и зрялост, постигайки изключителни резултати, които наистина говорят сами за себе си. "Това, че настоящият шампион във Формула 3 се присъединява към отбора за трети пореден сезон, подчертава нашия ангажимент да предоставим на най-добрите млади таланти платформа за представяне на най-високо ниво и сме много развълнувани да видим какво може да постигне Рафаел през следващия сезон.“