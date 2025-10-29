24 отбора се включиха в турнира по футбол 7 при най-малките V-VII клас в Общинския кръг на Ученическите игри 2025/2026г. Двубоите от финалната тройка се изиграха при проливен дъжд на терен "Жечо Тунчев“ на спортен комплекс "Локомотив“, но малчуганите показаха характер.В крайна сметка представителите на ОУ "Г. С. Раковски“ и ОУ "Д. Чинтулов“ победиха последователно тима на ОУ "Н. Й. Вапцаров“ съответно с 6:0 и 6:2, а в прекия мач помежду си, направиха зрелищно реми 2:2. Така шампиони по голова разлика в тази възрастова група станаха представителите на ОУ "Г. С. Раковски“.Призьорите бяха наградени с купи, медали, грамоти и футболни топки на специална церемония в Юнашкия салон от експертите на общинската спортна дирекция. Футболните битки в другите две възрасти VIII-X и XI-XII клас, стартират на 10 ноември.В залата на Икономическия университет започна баскетболната надпревара при най-големите. Победителите при юношите ще бъдат излъчени на 7 ноември, а при девойките най-подготвени се оказаха представителките на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри“ – водени от Галина Райчева, които заслужиха купата и златните медали.Започнаха състезанията и при волейбола, като момчетата и момичетата V-VII клас, мерят сили в СУ "Елин Пелин“, а девойките от XI-XII клас в спортната зала на Първа езикова гимназия.