Миньор Перник и Черно море откриват днешната програма за Купата на България
Двубоят ще се проведе на стадион "Миньор" в Перник от 12:00 ч.
Миньор са 10-и във Втора лига с 13 точки. Те са в серия от четири поредни загуби в шампионата. Единствената им победа в последния повече от месец е над Партизан Червен бряг с 2:0 като гост за Купата на България.
Черно море пък са на 5-ата позиция в Първа лига с 23 точки.
Главен съдия на срещата ще бъде Мартин Марков, а асистенти ще му бъдат Мирослав Иванов и Радостин Бодуров.
Останалите мачове от деня са:
Витоша - Берое - 13:30
Загорец - Ботев Враца - 13:30
Марек - Монтана - 13:30
Севлиево - ЦСКА София - 13:30
Спартак Пловдив - Славия София - 13:30
Спортист Своге - Септември София - 13:30
Хебър - Левски София - 16:30
