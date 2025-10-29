Миньор Перник посреща днес Черно море в мач от от 1/16-финалите на Купата на България.Двубоят ще се проведе на стадион "Миньор" в Перник от 12:00 ч.Миньор са 10-и във Втора лига с 13 точки. Те са в серия от четири поредни загуби в шампионата. Единствената им победа в последния повече от месец е над Партизан Червен бряг с 2:0 като гост за Купата на България.Черно море пък са на 5-ата позиция в Първа лига с 23 точки.Главен съдия на срещата ще бъде, а асистенти ще му бъдатВитоша - Берое - 13:30Загорец - Ботев Враца - 13:30Марек - Монтана - 13:30Севлиево - ЦСКА София - 13:30Спартак Пловдив - Славия София - 13:30Спортист Своге - Септември София - 13:30Хебър - Левски София - 16:30