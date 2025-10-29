Сподели Сподели
Миньор Перник посреща днес Черно море в мач от от 1/16-финалите на Купата на България.

Двубоят ще се проведе на стадион "Миньор" в Перник от 12:00 ч.

Миньор са 10-и във Втора лига с 13 точки. Те са в серия от четири поредни загуби в шампионата. Единствената им победа в последния повече от месец е над Партизан Червен бряг с 2:0 като гост за Купата на България.

Черно море пък са на 5-ата позиция в Първа лига с 23 точки. 

Главен съдия на срещата ще бъде Мартин Марков, а асистенти ще му бъдат Мирослав Иванов и Радостин Бодуров.

Останалите мачове от деня са:

Витоша - Берое - 13:30

Загорец - Ботев Враца - 13:30

Марек - Монтана - 13:30

Севлиево - ЦСКА София - 13:30

Спартак Пловдив - Славия София - 13:30

Спортист Своге - Септември София - 13:30

Хебър - Левски София - 16:30