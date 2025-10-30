Приключи първият национален турнир по лека атлетика за ветерани " Варна“, който се проведе в рамките на два състезателни дни във Варна. В първия ден надпреварата се състоя на стадион "Младост“ и включваше дисциплините от бяганията, а във втория ден участниците премериха сили в хвърлянията и скоковете на стадион "Локомотив“.Официално приветствие към състезателите отправи Жана Кръстева, председател на варненския клуб по лека атлетика за ветерани ЛСКВ "Атлетик 2002“ и организатор на турнира. Главен съдия на надпреварата бе Димчо Радев, асистиран от Атанаска Ангелова от ЛСК "Виктория“.В състезанието взеха участие над 100 ветерани от Варна, Силистра, Бургас, Габрово, Добрич, Ямбол и Пловдив, като турнирът премина с дух на спортсменство, приятелство и взаимно уважение.Турнирът бе организиран в памет на лекоатлети, деятели и съдии, оставили своя принос в развитието на спорта. Всички участници получиха медали с логото на турнира и грамоти, удостоверяващи техните лични резултати и участие.Дебютното издание на проявата, постави силно начало на нова традиция, която насърчава активния начин на живот, дълголетието и общността сред лекоатлетите ветерани в България.