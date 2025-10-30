Истински фурор предизвика варненският клуб по художествена гимнастика "Черно море“ на провелото се в Сандански Държавно първенство – категория "Б“ (22–26 октомври). Само пет години след създаването си, младият клуб затвърди мястото си сред водещите школи в страната, като неговите гимнастички се завърнаха у дома с пълен комплект медали и море от емоции.Под ръководството на своите треньори Здравена Накева, Владислава Танчева, Кристина Кралева , с балетен педагог Росица Димитрова , варненските момичета впечатлиха журито не само с изключителна техника и грация, но и с харизма, увереност и неподправено удоволствие от играта на килима. Малките шампионки, които донесоха големите успехи В категория "Девойки младша възраст до 9 години“ блеснаха Сиана Тотева и Емилия Павлова, които спечелиха златото в отборното класиране.Емилия добави към колекцията си и бронз в многобоя и бронз във финала без уред, както и четвърто място на въже – постижение, което я нарежда сред най-обещаващите таланти в страната. При "Девойки младша възраст до 11 години“, Катерина Панова и Ива Петкова извоюваха сребро в отборната надпревара. Ива завоюва две бронзови отличия – в многобоя и на обръч, а Катерина се класира достойно на осмо място без уред.Сред по-големите момичета в категория "Девойки младша възраст“, Борислава Милкова и Виктория Иванова спечелиха бронзов медал отборно, като Виктория грабна и два сребърни медала – в многобоя и на обръч, доказвайки забележителна прецизност. Михаела Черакчиева също впечатли с четвъртото си място във финала без уред, а Франческа Банскалиева допринесе за стабилното представяне на отбора с отлична техника и артистичност. Тази година клубът отбелязва своя 5-ти рожден ден, а отличното представяне в Сандански е символично доказателство за посоката, в която се развива – нагоре.С всяка изминала година "Черно море“ не просто гради шампионки, а възпитава дисциплина, красота и любов към движението, които се усещаха във всяко изпълнение. "Резултатите са плод на постоянство, отдаденост и огромна любов към спорта – както от страна на децата, така и на техните треньори и родители,“ споделят от клуба. С постиженията си в Сандански, варненските грации от КХГ "Черно море“ още веднъж доказаха, че това е само началото на завладяването на нови върхове.