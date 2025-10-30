Жребият за осминафиналите за Купата на България ще бъде теглен на 5 ноември, сряда. Това съобщиха от Българската професионална футболна лига.Това ще се случи в Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна".В този етап участват 16 отбора, които попадат в една урна, като ще се определят 8 двойки. Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката.Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 12-15 декември 2025.