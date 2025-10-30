Национален семинар по самозащита ще се проведе във Варна
Обучението ще надгради уменията на трениращите бойни изкуства и спортове с основна цел "Възпитание и изграждане на "чиста“ общност“, следвайки световните тенденции и научните принципи. Знанията си ще представят водещи инструктори в страната в своите направления, помагайки на трениращите да намерят "Пътя“ на бойното изкуство.
ПРОГРАМА
1. Мастърклас (кафяви и черни пояси)
2. Граждани и тийнейджъри начинаещи до 6 кю
3. Граждани и тийнейджъри напреднали
4. Бейби татами (деца до 9 г)
ИНСТРУКТОРИ
ХАНШИ ТОНИ ПЕТРОВ
8 Дан джу джицу, 5 Дан карате, Гранд мастър, межд. инструктор, WSDA лидер
СЕНСЕЙ ЛЪЧЕЗАР НЕНОВ
6 Дан карате, Техн. директор IJKA, член на техн. комисия на SKDUN
СЕНСЕЙ ТОДОР ГЕТОВ
6 Дан айкидо Айкикай, член на техн. комисия на Aikido World Alliance
СЕНСЕЙ ИВАЙЛО ПЕТРОВ
4 Дан Полицейска лична защита, 3 Дан карате, 2 Дан джу джицу
СЕНСЕЙ ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ
4 Дан джу джицу, 2 Дан карате
СЕНСЕЙ АЛТАН МЕХМЕД
4 Дан Полицейска лична защита, 3 Дан джу джицу
СЕНСЕЙ АРИФ АРИФОВ
3 Дан карате, 2 Дан Полицейска лична защита
СЕМПАЙ ИВАН ПОПОВ
1 Дан карате
Актуални спортни новини:
