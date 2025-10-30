На 1 ноември /събота/, от 09:00 часа, в залата на МСК "Владислав Варненчик“ на морската ни столица ще се проведе поредното издание на Националния семинар по самозащита – организиран от Централен полицейски карате джу джицу клуб със съдействието на Община Варна.Обучението ще надгради уменията на трениращите бойни изкуства и спортове с основна цел "Възпитание и изграждане на "чиста“ общност“, следвайки световните тенденции и научните принципи. Знанията си ще представят водещи инструктори в страната в своите направления, помагайки на трениращите да намерят "Пътя“ на бойното изкуство.ПРОГРАМА1. Мастърклас (кафяви и черни пояси)2. Граждани и тийнейджъри начинаещи до 6 кю3. Граждани и тийнейджъри напреднали4. Бейби татами (деца до 9 г)ИНСТРУКТОРИХАНШИ ТОНИ ПЕТРОВ8 Дан джу джицу, 5 Дан карате, Гранд мастър, межд. инструктор, WSDA лидерСЕНСЕЙ ЛЪЧЕЗАР НЕНОВ6 Дан карате, Техн. директор IJKA, член на техн. комисия на SKDUNСЕНСЕЙ ТОДОР ГЕТОВ6 Дан айкидо Айкикай, член на техн. комисия на Aikido World AllianceСЕНСЕЙ ИВАЙЛО ПЕТРОВ4 Дан Полицейска лична защита, 3 Дан карате, 2 Дан джу джицуСЕНСЕЙ ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ4 Дан джу джицу, 2 Дан каратеСЕНСЕЙ АЛТАН МЕХМЕД4 Дан Полицейска лична защита, 3 Дан джу джицуСЕНСЕЙ АРИФ АРИФОВ3 Дан карате, 2 Дан Полицейска лична защитаСЕМПАЙ ИВАН ПОПОВ1 Дан карате