На 1 ноември /събота/, от 09:00 часа, в залата на МСК "Владислав Варненчик“ на морската ни столица ще се проведе поредното издание на Националния семинар по самозащита – организиран от Централен полицейски карате джу джицу клуб със съдействието на Община Варна.

Обучението ще надгради уменията на трениращите бойни изкуства и спортове с основна цел "Възпитание и изграждане на "чиста“ общност“, следвайки световните тенденции и научните принципи. Знанията си ще представят водещи инструктори в страната в своите направления, помагайки на трениращите да намерят "Пътя“ на бойното изкуство.

ПРОГРАМА

1. Мастърклас (кафяви и черни пояси)

2. Граждани и тийнейджъри начинаещи до 6 кю

3. Граждани и тийнейджъри напреднали

4. Бейби татами (деца до 9 г)

ИНСТРУКТОРИ

ХАНШИ ТОНИ ПЕТРОВ

8 Дан джу джицу, 5 Дан карате, Гранд мастър, межд. инструктор, WSDA лидер

СЕНСЕЙ ЛЪЧЕЗАР НЕНОВ

6 Дан карате, Техн. директор IJKA, член на техн. комисия на SKDUN

СЕНСЕЙ ТОДОР ГЕТОВ

6 Дан айкидо Айкикай, член на техн. комисия на Aikido World Alliance

СЕНСЕЙ ИВАЙЛО ПЕТРОВ

4 Дан Полицейска лична защита, 3 Дан карате, 2 Дан джу джицу

СЕНСЕЙ ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ

4 Дан джу джицу, 2 Дан карате

СЕНСЕЙ АЛТАН МЕХМЕД

4 Дан Полицейска лична защита, 3 Дан джу джицу

СЕНСЕЙ АРИФ АРИФОВ

3 Дан карате, 2 Дан Полицейска лична защита

СЕМПАЙ ИВАН ПОПОВ

1 Дан карате