Тодор Живондов: Щастлив съм, че Лудогорец спечели в редовното време
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Той пое тима след отстраняването на Руи Мота, дошло след поражението от ЦСКА 1948 в Бистрица с 4:5.
"Искам да поздравя Черноморец за играта, изключителна сърцата. Ние играхме мача с мисъл за предстоящите три срещи след това. Изключително желание имаше от наша страна, а това, което трябваше да променим на полувремето, го променихме. Футболистите ми показаха изключителен професионализъм, нямам никакви забележки. Да ви кажа, толкова съм щастлив, че няма да играем продължения. Сега ни предстоят мачовете с Черно море (Варна) като гости, с Ференцварош (Унгария) и с Арда. Вероятно голът на Чочев за 3:2 е най-важният в кариерата ми. Отборът е с изключително добри футболисти и е въпрос на време да ги разкрият. Но ви гарантирам, че оттук нататък Лудогорец ще изглежда по съвсем различен начин. Ще видите доста умен Лудогорец срещу Черно море (Варна) през уикенда, защото победата там ни трябва при всякакви обстоятелства. И ще бъда щастлив, ако стане така, както и днес - с решаващ гол в края. Ако бием във Варна, ви гарантирам, че до края на годината няма да допуснем грешка в България. И с това в Европа също ще бъдем по-добре. Но единственото ми желание сега е да победим Черно море", заяви Живондов.
На въпрос дали има развитие по темата с намирането на постоянен треньор на Лудогорец или пък той ще поеме поста на Руи Мота, Тодор Живондов отвърна: "Аз съм дългогодишен служител, вече 13 години, изпълнявам си договора какъвто го имам. А какво ще бъда - зависи от собствениците", коментира Тодор Живондов
