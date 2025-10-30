Временният треньор на Лудогорец (Разград)говори след победата на тима над Черноморец (Бургас) за Купата на България с 3:2.Той пое тима след отстраняването на, дошло след поражението от ЦСКА 1948 в Бистрица с 4:5."Искам да поздравя Черноморец за играта, изключителна сърцата. Ние играхме мача с мисъл за предстоящите три срещи след това. Изключително желание имаше от наша страна, а това, което трябваше да променим на полувремето, го променихме. Футболистите ми показаха изключителен професионализъм, нямам никакви забележки. Да ви кажа, толкова съм щастлив, че няма да играем продължения. Сега ни предстоят мачовете с Черно море (Варна) като гости, с Ференцварош (Унгария) и с Арда. Вероятно голът на3:2 е най-важният в кариерата ми. Отборът е с изключително добри футболисти и е въпрос на време да ги разкрият. Но ви гарантирам, че оттук нататък Лудогорец ще изглежда по съвсем различен начин. Ще видите доста умен Лудогорец срещу Черно море (Варна) през уикенда, защото победата там ни трябва при всякакви обстоятелства. И ще бъда щастлив, ако стане така, както и днес - с решаващ гол в края. Ако бием във Варна, ви гарантирам, че до края на годината няма да допуснем грешка в България. И с това в Европа също ще бъдем по-добре. Но единственото ми желание сега е да победим Черно море", заявиНа въпрос дали има развитие по темата с намирането на постоянен треньор на Лудогорец или пък той ще поеме поста наотвърна: "Аз съм дългогодишен служител, вече 13 години, изпълнявам си договора какъвто го имам. А какво ще бъда - зависи от собствениците", коментира Тодор Живондов