Лудогорец елиминира драматично Черноморец Бургас в мач от 1/16-финалите на Купата на България.

Шампионите спечелиха с 3:2 след победен гол на Ивайло Чочев в добавеното време на срещата.

Преди това домакините откриха резултата на градския стадион в Несебър  с гол Георги Стайков още в 8-ата минута.

"Орлите" изравниха около десет минути по-късно чрез Симеон Шишков.

След час игра разградчани излязоха напред след удар от границата на наказателното поле на Иван Йорданов.

"Акулите“ обаче се добраха до равенството с гол на Яя Драме в последните секунди на 90-ата минута.

И когато всичко отиваше към две продължения по 15 минути, Ивайло Чочев се разписа в добавеното време и осигури участие на Лудогорец в осминафиналната фаза.

Мачът беше дебют за временния наставник на гостите Тодор Живондов.