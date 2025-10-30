равностойния двубой, който неговият тим изигра срещу шампиона Лудогорец в турнира за Купата на България по футбол.
"Защо? Защото в последната минута допуснахме в нашето наказателно поле нещо, което преди това 94 минути не бяхме допускали. Позволихме на играч с топка да се обърна и се завърши с удар. Смятам, че отборът ни игра достойно, игра за честта си. Това, което много ме радва, е, че футболистите се раздадоха, мислиха как да изпълнят задачите си“.
"Б група е различна. Това, което днес стана, мачът, който се получи – такъв в Б група трудно може да стане. Групата е много трудна, с различни мачове по същество и характер, трябва да се действа по различен начин“.
"Целите са известни. Дали лесно съм се съгласил? Президентът ми се обади, обясни ми, поканиха ме. Приех, защото смятам, че нещата, които той ми каза, и впоследствие видях, наистина са сериозни. Обмисля се едно добро бъдеще на Черноморец“, завърши Колев.
Треньорът на Черноморец Бургас: Футболистите се раздадоха срещу Лудогорец
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
