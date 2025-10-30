Сподели Сподели
Черно море Тича победи Левски с 89:76 (32:10, 26:20, 23:25, 8:21) точки като гост в първи двубой от пети кръг в Националната баскетболна лига на България при мъжете. 

Американецът Алонзо Гафни беше най-резултатен за четвъртия успех за гостите през кампанията, реализирайки 20 точки. Съотборникът му Джелани Уотсън-Гейл добави още 15 точки.

За Левски с 21 точки завърши Лъчезар Димитров.

Във временното класиране Черно море Тича са лидери с 4 успеха и 1 поражение. Левски са 10-и с 4 загуби от 4 срещи.