Черно море Тича победи Левски с 89:76 (32:10, 26:20, 23:25, 8:21) точки като гост в първи двубой от пети кръг в Националната баскетболна лига на България при мъжете.Американецътбеше най-резултатен за четвъртия успех за гостите през кампанията, реализирайки 20 точки. Съотборникът мудобави още 15 точки.За Левски с 21 точки завършиВъв временното класиране Черно море Тича са лидери с 4 успеха и 1 поражение. Левски са 10-и с 4 загуби от 4 срещи.