На 1 и 2 ноември в зала "Младост“ на ДКС във Варна ще се проведе 27-ото издание на Международния турнир по художествена гимнастика "Руми и Албена“ – организиран от СКХГ "Чар-ДКС“ с подкрепата на Община Варна.270 гимнастички от 12 клуба ще вземат участие в надпреварата, като в първия ден са съчетанията в отделните възрасти, а във втория зрителите в залата ще се насладят на 16 композиции в Гимнастрадата.Сред участниците са: българските СКХГ "Черноморец“ (Бургас), СКХГ "Ритмик“ (Шумен), СКХГ "Олимпия“ (Бургас), СКХГ "Елит“ (Стара Загора), СКХГ "Алегро“ (Търговище), СКХГ "Мик Гергана“ (Добрич), СКХГ "Родина“ (Суворово), както и варненските СКХГ "Чар-ДКС“, СКХГ "Грация“ и СКХГ "Черно море“ , а международното присъствие е в лицето на ACS PAVEL (Румъния) и DEPORTIVO AURA (Испания).01.11 /събота/08:00 - 08.30 ч. - Съдийски жребий08:30- 09:00 ч. - 2017 г. и по-малки - Б и А09:00 – 09:15 ч. - Почивка09:15 – 10:10 ч. - ДМВ до 9 г. - Б и А10:10 - 10:30 ч. - Почивка10:30 – 11:00 ч. - Награждаване - 2017 и по-малки - Б и А , ДМВ до 9 г. - Б и А11:00 – 12:15 ч. - ДМВ до 11 г. - Б и А12:15 - 12:30 ч. - Почивка12:30 – 13:40 ч. - ДМВ - Б13:40 - 14.10 ч. - Награждаване - ДМВ до 11г. - Б и А, ДМВ - Б14:10 – 14:30 ч. - Почивка14:30 – 15:00 ч. - ОТКРИВАНЕ15: 00 – 16:00 ч. - ДМВ - А и ЕЛИТ16:00 – 16:15 ч. - Почивка16:15 – 17:30 ч. - ДСВ, ЖЕНИ - Б, А и ЕЛИТ17:30 – 18:00 ч. - Награждаване - ДСВ, ЖЕНИ - Б, А и ЕЛИТ02.11 /неделя/11:00 ч. – Гимнастика за всички (Гимнастрада)