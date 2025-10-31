Варна посреща грации за 27-мия Международен турнир по художествена гимнастика "Руми и Албена"
270 гимнастички от 12 клуба ще вземат участие в надпреварата, като в първия ден са съчетанията в отделните възрасти, а във втория зрителите в залата ще се насладят на 16 композиции в Гимнастрадата.
Сред участниците са: българските СКХГ "Черноморец“ (Бургас), СКХГ "Ритмик“ (Шумен), СКХГ "Олимпия“ (Бургас), СКХГ "Елит“ (Стара Загора), СКХГ "Алегро“ (Търговище), СКХГ "Мик Гергана“ (Добрич), СКХГ "Родина“ (Суворово), както и варненските СКХГ "Чар-ДКС“, СКХГ "Грация“ и СКХГ "Черно море“ , а международното присъствие е в лицето на ACS PAVEL (Румъния) и DEPORTIVO AURA (Испания).
ПРОГРАМА
01.11 /събота/
08:00 - 08.30 ч. - Съдийски жребий
08:30- 09:00 ч. - 2017 г. и по-малки - Б и А
09:00 – 09:15 ч. - Почивка
09:15 – 10:10 ч. - ДМВ до 9 г. - Б и А
10:10 - 10:30 ч. - Почивка
10:30 – 11:00 ч. - Награждаване - 2017 и по-малки - Б и А , ДМВ до 9 г. - Б и А
11:00 – 12:15 ч. - ДМВ до 11 г. - Б и А
12:15 - 12:30 ч. - Почивка
12:30 – 13:40 ч. - ДМВ - Б
13:40 - 14.10 ч. - Награждаване - ДМВ до 11г. - Б и А, ДМВ - Б
14:10 – 14:30 ч. - Почивка
14:30 – 15:00 ч. - ОТКРИВАНЕ
15: 00 – 16:00 ч. - ДМВ - А и ЕЛИТ
16:00 – 16:15 ч. - Почивка
16:15 – 17:30 ч. - ДСВ, ЖЕНИ - Б, А и ЕЛИТ
17:30 – 18:00 ч. - Награждаване - ДСВ, ЖЕНИ - Б, А и ЕЛИТ
02.11 /неделя/
11:00 ч. – Гимнастика за всички (Гимнастрада)
От Star Team с апел за спасяването на провеждането на Световното по кик-бокс за кадети в България
12:52
Фурор за варненския клуб по художествена гимнастика "Черно море" на държавното първенство в Сандански
30.10
