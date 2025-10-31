Хандбалният вицешампион на България "Шумен 61" ще свери часовници с румънски съперник днес. Контролата срещу Dinamik R – Букурещ , която ще изиграе селекцията на треньорите Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев, е от 19,30 ч в "Арена Шумен". Входът е свободен.Шуменци използват паузата в родния хандбален елит заради лагера на националния отбор по хандбал.След 5-ия кръг от шампионата в "А" група отборът на "Шумен 61" заема второ място с актив от 8 т. След паузата, на 8 ноември от 16 ч вицешампионите приемат "Пирин 64" в "Арена Шумен".