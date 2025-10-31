Нова инициатива ще примами варненци да излязат сред природата
Инициативата ще се проведе на 1 ноември 2025 г. (събота) от 13:00 ч. в комплекс "Синьо лято“ в местността Черноморец и има за цел да прикани варненци и гостите на града да оставят електронните си устройства у дома и да се впуснат в истинско приключение сред природата.
Участниците в събитието ще имат възможност да изпитат своята сила, баланс и смелост на открито, под наблюдението на професионални инструктори на стена за катерене. Предвидени са още семейни щафетни игри под формата на отборни състезания за родители и деца, в които ще се тестват бързина, координация и добро настроение.
Спортното ориентиране в природата е също част от Деня без движение. Специално за него организаторите са подготвили вълнуващ маршрут с предизвикателства, карти и компаси (без GPS), само със собствени умения, за да си напомним колко е важно понякога да изключим устройствата и да се свържем с живота около нас.
Организатор на събитието е Клуб по водни спортове Варна с подкрепата на Община Варна, дирекция "Спорт“.
От Star Team с апел за спасяването на провеждането на Световното по кик-бокс за кадети в България
12:52
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
