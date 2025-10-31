Във Варна малки и големи ще имат възможността да прекарат един незабравим ден на открито, изпълнен с движение, спорт и усмивки — без интернет и екрани, но с много реални емоции.Инициативата ще се проведе на 1 ноември 2025 г. (събота) от 13:00 ч. в комплекс "Синьо лято“ в местността Черноморец и има за цел да прикани варненци и гостите на града да оставят електронните си устройства у дома и да се впуснат в истинско приключение сред природата.Участниците в събитието ще имат възможност да изпитат своята сила, баланс и смелост на открито, под наблюдението на професионални инструктори на стена за катерене. Предвидени са още семейни щафетни игри под формата на отборни състезания за родители и деца, в които ще се тестват бързина, координация и добро настроение.Спортното ориентиране в природата е също част от Деня без движение. Специално за него организаторите са подготвили вълнуващ маршрут с предизвикателства, карти и компаси (без GPS), само със собствени умения, за да си напомним колко е важно понякога да изключим устройствата и да се свържем с живота около нас.Организатор на събитието е Клуб по водни спортове Варна с подкрепата на Община Варна, дирекция "Спорт“.