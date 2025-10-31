Сподели Сподели
Варненският Фратрия срази с 2:0 Вихрен (Сандански) като домакин в дербито на 14-и кръг във Втора лига. 

Мачът се игра на стадион "Спартак" във Варна. 

Резултатът откри Айвън Ангелов в 62-ата минута. 

Крайното 2:0 оформи резервата Ксавело Друйвентак. Нидерландецът бе точен в 89-ата минута. 

С успеха Фратрия излезе на второ място във временното класиране с актив от 

31 точки - на 1 точка по-малко от лидера Дунав (Русе), но и с мач повече от тима от крайдунавския град. 

Вихрен са 4-и с 26 пункта.