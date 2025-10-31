Варненският Фратрия срази с 2:0 Вихрен (Сандански) като домакин в дербито на 14-и кръг във Втора лига.Мачът се игра на стадион "Спартак" във Варна.Резултатът открив 62-ата минута.Крайното 2:0 оформи резервата. Нидерландецът бе точен в 89-ата минута.С успеха Фратрия излезе на второ място във временното класиране с актив от31 точки - на 1 точка по-малко от лидера Дунав (Русе), но и с мач повече от тима от крайдунавския град.Вихрен са 4-и с 26 пункта.