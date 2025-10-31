Фратрия срази Вихрен в дербито на Втора лига
Мачът се игра на стадион "Спартак" във Варна.
Резултатът откри Айвън Ангелов в 62-ата минута.
Крайното 2:0 оформи резервата Ксавело Друйвентак. Нидерландецът бе точен в 89-ата минута.
С успеха Фратрия излезе на второ място във временното класиране с актив от
31 точки - на 1 точка по-малко от лидера Дунав (Русе), но и с мач повече от тима от крайдунавския град.
Вихрен са 4-и с 26 пункта.
