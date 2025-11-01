Добруджа се хваща като удавник за сламка срещу Спартак
© Фейсбук: ФК Добруджа 1919
Домакините са в най-тежкото положение от всички. Те заемат последната 16-а позиция едва със 7 точки и са основен кандидат да се върнат във втория ешелон. Нападанието им е най-слабо, както и самата голова разлика - 8:21. В последните 5 кръга отборът е взел само точка - на 20 септември при 2:2 срещу Локомотив София вкъщи. Все пак, тази седмица за Купата на България бе разгромен Бдин във Видин със 7:2.
Спартак е в средата на таблицата, на осмо място с 16 точки. С толкова разполага и седмият ЦСКА, но "армейците" са с по-стабилна голова разлика. Тази на варненци е 16:15. Днешните гости излъгаха след 3:2 Ботев Пловдив на 24 октомври в предходния кръг.
През 2023/2024 Добруджа и Спартак играха във Втора лига. Тогава добричлии победиха след 2:0 у дома, а след това загубиха във Варна след 1:2.
Останалите двубои днес са:
14:45 Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
17:30 Септември - Славия
