Добруджа постигна първа победа от началото на август насам в Първа лига. Новаците в елита надиграха като домакини с 2:0 Спартак (Варна) в двубой от 14-и кръг на Първа лига. 

Мачът се игра на стадион "Дружба" в Добрич. 

Резултатът откри португалецът Томаш Коща Силва в 35-ата минута след асистенция на Матеуш

Крайното 2:0 оформи нападателят Ивайло Михайлов в 79-ата минута. 

С победата днешните домакини спряха ужасна серия без успех в елита - цели 9 мача!

Гостите са на другия полюс - те спряха серия от 6 мача без поражение в Първа лига. 

Въпреки успеха Добруджа остана на дъното на подреждането с актив от 10 точки, но вече е само 1 пункт от Септември и Ботев (Пловдив), които обаче са с мач по-малко. 

Спартак (Варна) са 8-и с 16 точки.