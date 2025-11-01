Добруджа с първа победа от август в елита, Спартак Варна загуби за първи път от месеци
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: ФК Добруджа 1919
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачът се игра на стадион "Дружба" в Добрич.
Резултатът откри португалецът Томаш Коща Силва в 35-ата минута след асистенция на Матеуш.
Крайното 2:0 оформи нападателят Ивайло Михайлов в 79-ата минута.
С победата днешните домакини спряха ужасна серия без успех в елита - цели 9 мача!
Гостите са на другия полюс - те спряха серия от 6 мача без поражение в Първа лига.
Въпреки успеха Добруджа остана на дъното на подреждането с актив от 10 точки, но вече е само 1 пункт от Септември и Ботев (Пловдив), които обаче са с мач по-малко.
Спартак (Варна) са 8-и с 16 точки.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.