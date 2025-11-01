Добруджа постигна първа победа от началото на август насам в Първа лига. Новаците в елита надиграха като домакини с 2:0 Спартак (Варна) в двубой от 14-и кръг на Първа лига.Мачът се игра на стадион "Дружба" в Добрич.Резултатът откри португалецътв 35-ата минута след асистенция наКрайното 2:0 оформи нападателятв 79-ата минута.С победата днешните домакини спряха ужасна серия без успех в елита - цели 9 мача!Гостите са на другия полюс - те спряха серия от 6 мача без поражение в Първа лига.Въпреки успеха Добруджа остана на дъното на подреждането с актив от 10 точки, но вече е само 1 пункт от Септември и Ботев (Пловдив), които обаче са с мач по-малко.Спартак (Варна) са 8-и с 16 точки.