Новак Джокович в своя профил в социалната мрежа "Инстаграм" за поканата да участва в основната схема на тенис турнира от сериите "АТП 250", който ще се проведе в гръцката столица Атина, както видя първо "Фокус" вчера.
"Голямо благодаря, Ноле," написа младокът.
Надпреварата ще се състои от 1-и до 8-и ноември.
Припомняме, че състезанието се организира от легендата Новак Джокович, като сърбинът го премести от Белград в Атина заради проблеми в родината си с президента Александър Вучич.
Иван Иванов ще започне с квалификант първи кръг. При успех на старта Иванов ще играе във втори кръг със спечелилия измежду 8-ия поставен Фабиан Марожан от Унгария и Райли Опелка от САЩ.
Иванов и Джокович могат да се срещнат едва на полуфиналите в надпреварата.
Иван Иванов благодари на Ноле за поканата да участва в турнира му
