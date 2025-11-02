Черно море и Лудогорец приключиха 0:0 в последния неделен двубой от 14-ия кръг в Първа лига. Той бе на стадион "Тича" във Варна.Домакините са четвърти, имайки 24 точки. С толкова са и разградчани, които са трети само заради по-добрата си голова разлика. "Орлите" продължават с разочароващите си резултати през есенния полусезон. Те остават само с един успех в последните 7 мача, който дойде този четвъртък след 3:2 срещу Черноморец в Бургас за Купата. През този период бяха допуснати две поражения в Лига Европа, едно в първенството, както и две равенства. Последната победа на отбора в Първа лига бе на 28 септември за крайното 3:0 над 10 души от Монтана.За "моряците" предстои гостуване на ЦСКА 1948 идната неделя. Следващият четвъртък Лудогорец ще гостува срещу Ференцварош, а после ще приеме Арда на 9 ноември.