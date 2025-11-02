Лудогорец продължи да копае дъното и във Варна
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© PFC Cherno more
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Домакините са четвърти, имайки 24 точки. С толкова са и разградчани, които са трети само заради по-добрата си голова разлика. "Орлите" продължават с разочароващите си резултати през есенния полусезон. Те остават само с един успех в последните 7 мача, който дойде този четвъртък след 3:2 срещу Черноморец в Бургас за Купата. През този период бяха допуснати две поражения в Лига Европа, едно в първенството, както и две равенства. Последната победа на отбора в Първа лига бе на 28 септември за крайното 3:0 над 10 души от Монтана.
За "моряците" предстои гостуване на ЦСКА 1948 идната неделя. Следващият четвъртък Лудогорец ще гостува срещу Ференцварош, а после ще приеме Арда на 9 ноември.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.