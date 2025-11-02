Илиан Илиев бе разочарован от нулевото реми срещу Лудогорец в 14-ия кръг от Първа лига. Според него отборът му е бил по-добър втората част, но е нужно повече самочувствие в предни позиции.
“Това си е такъв спорен мач между два отбора, които се борят за челото. Мисля, че ние като желание бяхме добре и второто полувреме бяхме по-добри. Хвърлиха доста усилия футболистите срещу един не лош отбор, който преминава през труден период. Компенсирахме някои моменти с повече сърце и имахме няколко чисти ситуации, които трябваше да отбележим. И те имаха. Мисля, че се получи доста оспорван двубой с доста битка. Съжалявам че не успяхме да бием, но със сиг и Лудогорец съжаляват", започна той.
"Щом и нашият, и техният вратар имаха доста намеси, значи не сме се представили напълно добре в защита. Аз мисля, че на фона на цялата ситуация излязохме да се играе и да се сборим в положителния смисъл на думата. Съдията не отговаряше на нивото. Съдийството трябва да помисли и според мача да слага адекватно съдии. В продълженията наш футболист излиза сам срещу вратаря - нещо, което се фаворизира в световния футбол в такива ситуации да се дава авантаж, а той спря чиста атака. Много далеч от мача беше съдията", продължи Илиев.
"За всеки един отбор е добре да има добри вратари и да се представят на ниво. Играта в защита трябва да ни е по-добра, играта с топка също. Трябва малко самочувствие пред гола", допълни специалистът.
Илиан Илиев: Второто полувреме бяхме по-добри
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© PFC Cherno more
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.