:0 срещу Черно море във Варна. Според него, играчите трябва да се въоръжат с търпение, защото първенството е дълго и Левски може да бъде догонен.
"Първо, поздравления за двата отбора, беше голяма битка, наистина. И двата отбора имаха ситуации, ако трябва да бъдем коректни. Нашият вратар се намеси добре, когато трябваше. Лудогорец ще излезе от тази ситуация, да се надяваме, че ще е скоро. Лошото е, че вече изоставаме от Левски със сериозен точков актив, но това не означава, че Лудогорец няма да се опита да ги догони до края на първенството. Не смятам, че има напрежение у играчите, по-скоро ни липсват две-три победи", заяви той.
"И днес загубихме важен футболист - Текпетей, Лудогорец е клуб, който винаги взима верните решения, това ще се случи в най-скоро време. Исках страшно много днес да спечелим, разбира се. Футболистите проявиха характер, не обичам да говоря шлифовано, но е така. Първенството е дълго, трябва ни търпение. Трябва ни подобрение в последната третина. Съжалявам за загубата на Текпетей, ще разберем тепърва колко ще отсъства. С Ференцварош е коренно различен мач. Трябва Лудогорец да е доста умен и пресметлив с Ференцварош", допълни временният треньор на "орлите".
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ludogorets.com/b
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
