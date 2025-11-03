Григор Димитров изпадна от "Топ 40" на световната ранглиста при мъжете за първи път от над 6 години (25-и август 2019-а година). Тогава той заемаше 78-а позиция.
Първата ни ракета губи 6 места спрямо предходното си класиране, а причината е, че не успя да всички 200 точки, спечелени през миналия сезон с достигането до осминафиналите тогава на "Мастърс 1000" в Париж.
Този сезон Димитров спечели двубоя си от първи кръг с Джовани Мпетши Перикар, след което се оттегли поради невъзстановена травма.
Димитров има 1180 точки в актива си, с които ще приключи сезон 2025.
Припомняме, че Григор не игра от осминафиналите на "Уимбълдън" поради контузия, която го извади от участие в турнири за голяма част от изминаващата кампания.
Има нов водач в ранглистата и това е Яник Синер. Италианецът се завърна начело след като спечели титлата в надпреварата във Франция. Втори вече е досегашният номер 1 Карлос Алкарас.
