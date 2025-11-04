Стартира "Бързи и сръчни" - сезон Есен 2025 във Варна
В тази връзка дирекция "Спорт" към Община Варна отправи покана към всички училища в региона - да излъчат свои представители за участие в спортната надпревара, като всеки отбор се състои от 5 момчета, 5 момичета и две резерви за всяка възраст.
Малчуганите ще премерят сили в специално подбран комплекс от физически предизвикателства, съобразен с възрастта им. 30-метровото трасе включва спринтово бягане, слалом между конуси, прескок и удар с футболна топка.
Състезанията ще се проведат по следния график в залата на МСК "Владислав Варненчик“:
- 05.11.2025 г. /сряда/ - от 13.30 ч. - IV клас
- 06.11.2025 г. /четвъртък/ - от 13.30 ч. - III клас
- 12.11.2025 г. /сряда/ - от 13.30 ч.- II клас
- 13.11.2025 г. /четвъртък/ - от 13.30 ч. - I клас
Организаторите са осигурили купи, медали и грамоти за призьорите, а всички ученици ще участват в станалата вече традиционна томбола с атрактивни награди.
