Започва спортния празник "Бързи и сръчни“ Есен 2025, който има за цел да популяризира активността и здравословния начин на живот сред учениците от I до IV клас чрез спортни активности.В тази връзка дирекция "Спорт" към Община Варна отправи покана към всички училища в региона - да излъчат свои представители за участие в спортната надпревара, като всеки отбор се състои от 5 момчета, 5 момичета и две резерви за всяка възраст.Малчуганите ще премерят сили в специално подбран комплекс от физически предизвикателства, съобразен с възрастта им. 30-метровото трасе включва спринтово бягане, слалом между конуси, прескок и удар с футболна топка.Състезанията ще се проведат по следния график в залата на МСК "Владислав Варненчик“:- 05.11.2025 г. /сряда/ - от 13.30 ч. - IV клас- 06.11.2025 г. /четвъртък/ - от 13.30 ч. - III клас- 12.11.2025 г. /сряда/ - от 13.30 ч.- II клас- 13.11.2025 г. /четвъртък/ - от 13.30 ч. - I класОрганизаторите са осигурили купи, медали и грамоти за призьорите, а всички ученици ще участват в станалата вече традиционна томбола с атрактивни награди.