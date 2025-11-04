Един от най-обещаващите и качествени кикбоксьори на България -, се готви за предстоящия му мач. На 29 ноември по-малкият брат на звездатаще се бие срещу испанеца Виктор Монфорт на галавечерта "Max Fight 63", която ще се проведе в зала "Левски София". 22-годишният българин ще спори за шампионския пояс на организацията в категория до 77 кг, а битката по правилата на К-1 ще бъде с максимална продължителност 5 рунда по 3 минути.Ето какво сподели Копривленски за предаването "Спортът на Фокус":- Добър ден. Подготовката ми започна още в края на август месец, оттогава се готвя за предстоящия ми мач. Доста добре премина, наблегнах на физическата подготовка, отделих доста време. Вече съм в последния етап, който е изтренирване за бързина и издръжливост. И се чувствам доста добре подготвен. Надявам се, че ще изляза и ще покажа всичко, на което съм готов.- Аз знаех, че ще има събитие на "Max Fight", което ще е към края на годината, но не знаех с точност месец и дата, затова се и готвех. По принцип отделям между 2 и 3 месеца за подготовката ми за един бой. При всеки е различно, всеки си има негова си методика. При мен спарингите ги избягвам единствено последните 10 дена. Започвам с физическа подготовка, наблягам на силовите упражнения за развитие на максимална сила, след това приливам към издръжливост и тогава преминавам и към спаринги. Те са ми почти до края на подготовката.- Всеки един мач за мен е доста важен и всяка среща има своята тежест. Аз съм приел факта, че мога да загубя, мога да бъда победен. Приел съм го. Излизаш в ринга за победа в крайна сметка, аз излизам да покажа на какво съм способен, винаги съм приготвил по нещо ново и искам да зарадвам хората с моите способности.- Предстои да разберем дали е, но това ще бъде най-опитният ми противник до момента. Неистина испанеца е доста корав, има повече опит от мен на професионалния ринг. Със сигурност не е дошъл просто за лек двубой, дошъл е да се бие. Сигурен съм, че ще стане една зрелищна битка, и двамата ще покажем на какво сме способни. И се надявам поясът на "Max Fight" да остане в България.- С Марио достатъчно добре се разбираме. Страшно много ми помага психически, мотивира ме, надъхва ме, казва ми правилните думи. Дори преди двубой, дори между рундовете ми казва точно правилното нещо, което имам нужда да чуя, за да се надъхвам още повече, за да проявя още по-голямо желание за победа.- Все още си експериментирам с тялото. За всеки мач пробвам нов метод. Още от началото на подготовката съм си казал, че ще поддържам едни и същи килограми през цялото време, за да не бъде тежко свалянето. Този път се надявам, че няма да имам проблеми със свалянето на килограмите, също така се надявам да запазя силата, която съм развил. Все още експериментирам с тялото, пробвам нови методи.- Постоянство. Постоянството най-много помага. Правилен режим на хранене, правилен режим на спане. Трябва и движение, спорт. Когато свалям килограмите, аз се навличам с дебели дрехи, тренирам, но винаги храната ми е била изрядна, изчистена, без боклуци. Избягвам сол и захар, също доста наблягам на вода, като никакви други напитки не пия и се стремя да не задържам водата.- Да.- Да. Случва се, понякога и аз да му дам някой друг съвет. Всеки един човек знае по нещо, което друг не знае. И така споделям какво аз знам. Някой път се случва, че това нещо, което аз споделя, е нещо ново за брат ми, но до момента повечето съвети, които си разменяме, са все от неговата страна.- Смятам, че в България има доста голямо развитие и всичко е възможно с постоянство, както казах, само да имаш желание, да има хора, които го правят с любов. Не сме далече от световните организации.- Точно тогава много важна роля играе моят треньор Марио Кирилов. Още с влизането ми в съблекалнята той ми взима телефона, изолира ме изцяло от хората и ми държи вътре в съблекалнята. Единствената мисъл, която преминава през главата ми, трябва да е само за стратегията и за мача и да съм максимално фокусиран.- Ще има доста интересни мачове, които се радвам, че ще се състоят и аз ще участвам на една гала вечер с тях. Доста изявени бойци ще участват. Един от фаворитите ми са Николай Дишков, мой съгражданин, Мартин Петков, който също ще се бие за титла, Даниел Гецов, мой съотборник, който също ще участва.- Аз бих казал, че буквално няма слаб мач на тази гала вечер.- Бих казал, че това е грешен метод. Хората трябва да бъдат малко по-смирени, малко да си преглътнат егото, защото нищо не доказваш с тия боища по улицата. Даже бих казал, че падаш под нивото на човека отсреща. Ако толкова те избива на агресия, просто ходи на бойни спортове, ходи в залите по бокс, по борба, по кикбокс. Изкарвай си там енергията и агресията и ще се научиш.