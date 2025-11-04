Мегаталантът на българския и световен тенисзагуби на старта на основната схема на надпреварата за мъже, която е от сериите "АТП 250", провеждаща се в гръцката столица Атина.Навършилият наскоро 17 години падна от навършващия след 9 дни 34 години германецс 4:6, 2:6.Това бе дебют за родния тенисист на толкова голям турнир за мъже като той получи специална покана от организаторите, които са семейството на легендатаДвубоят продължи 1 час и 15 минути.Двамата бяха равностойни през първата част, но лидерът в световната ранглиста при юношите се пропука в петия гейм и до края на частта не успя да направи рибрейк.Във втората ветеранът Ханфман стартира с пробив, а при 3:1 записа още един, за да спечели по-късно с категоричното 6:2.Германецът направи фантастичен двубой по отношение на сервиса. Той записа 75% вкарано първо подаване, а само за първата част Ханфман бе с впечатляващите 85%!В следващата фаза германецът ще играе в чеха