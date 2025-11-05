270 гимнастички от 10 клуба в страната и гости от Испания и Румъния, взеха участие в 27-ото издание на Международния турнир по художествена гимнастика "Руми и Албена“ – организиран от СКХГ "Чар-ДКС“ с подкрепата на Община Варна.Проявата бе открита от заместник-кметът на Община Варна Илия Коев, а на събитието присъстваха още Кристиан Димитров - директор на дирекция "Спорт", Иван Дипчиков - заместник директор на ДКС, основателката на клуб "ЧАР-ДКС" легендарната Мария Чиприянова, нейната дъщеря и настоящ председател на клуба Филипа Филипова и Пенка Анастасова – старши експерт в общинската спортна дирекция, а специален гост на турнира бе олимпийската шампионка Симона Дянкова.Всички те получиха красиви плакети от името на ДКС, както и цветя от Община Варна. Наградени бяха всички треньорки от клуба домакин "Чар-ДКС", който отбеляза 36-ия си рожден ден. Призът носещ името на Филипа Филипова беше връчен на главната съдийка на проявата Ваня Маркова, а призът "Мария Чиприянова" връчен лично от нея отиде при нейната дъщеря Филипа Филипова.Наградени бяха още Мая Алтунян - дългогодишен корепетитор, д-р Христо Кьосев-управител на спортния диспансер, Султанка Иванова - дългогодишна треньорка, Венета Аврамова - част от екипа на клуб "Чар-ДКС". Специални награди получиха двете световни шампионки за девойки по художествена гимнастика от Варна - Елена Христова и Анастасия Калева.Двудневната надпревара се проведе в зала "Младост“ на ДКС в морската столица, като в първия ден своите съчетания представиха гимнастички във всички възрасти и категории: деца родени 2017 г и по малки, ДМВ, ДСВ и жени, а във втория ден участничките в Гимнастрадата показаха 16 композиции.