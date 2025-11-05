Преди минути бе изтеглен жребият за осминафиналите в турнира за Купата на България. Мачовете от този етап ще се играят в периода 12-15 декември, като победителят ще се излъчи в една среща.Септември – ЛудогорецЧерно море – Арда КърджалиДобруджа – Ботев ВрацаЦСКА – Локомотив СофияСлавия – ЦСКА 1948Локомотив Пловдив – МонтанаЛевски – Витоша БистрицаСпартак Варна - Ботев Пловдив