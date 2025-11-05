Сподели Сподели
Преди минути бе изтеглен жребият за осминафиналите в турнира за Купата на България. Мачовете от този етап ще се играят в периода 12-15 декември, като победителят ще се излъчи в една среща. 

Ето и двойките, които се получиха:

Септември – Лудогорец

Черно море – Арда Кърджали

Добруджа – Ботев Враца

ЦСКА – Локомотив София

Славия – ЦСКА 1948

Локомотив Пловдив – Монтана

Левски – Витоша Бистрица

Спартак Варна - Ботев Пловдив