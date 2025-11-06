ОУ "Н.Й. Вапцаров" спечели първия старт от "Бързи и сръчни"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
13 отбора премериха сили в залата на МСК "Владислав Варненчик“ във Варна, като в крайна сметка поредна титла завоюваха възпитаниците на ОУ "Н. Й. Вапцаров“, които във финала победиха приятната изненада – тима на 7 СУ "Найден Геров“, а в спора за третото място СУ "Неофит Бозвели“ изпревари ОУ "Ангел Кънчев“.
Добри думи за представянето си заслужават и отборите на ОУ "Г. С Раковски“, ОУ "Антон Страшимиров“, ОУ "Иван Вазов“, ОУ "Христо Ботев“, ОУ "Панайот Волов“, СУ "Климент Охридски“ (Аксаково), ОУ "Черноризец Храбър“, ОУ "Кап. Петко войвода“ и ОУ "К. Арабаджиев“.
Всички призьори бяха наградени с купи, медали и грамоти от Кристиан Димитров – директор на дирекция "Спорт“ към Община Варна, а най-много емоции предизвика томболата със спортни пособия, където голямата награда бе марков велосипед.
На 6 ноември спортният празник продължава с надпреварата за III клас, а състезанията при най-малките I и II клас, са на 12 и 13 ноември.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.