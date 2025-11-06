Поредното издание на спортния празник за най-малките ученици от морската столица "Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025, бе открито с надпреварата за IV клас.13 отбора премериха сили в залата на МСК "Владислав Варненчик“ във Варна, като в крайна сметка поредна титла завоюваха възпитаниците на ОУ "Н. Й. Вапцаров“, които във финала победиха приятната изненада – тима на 7 СУ "Найден Геров“, а в спора за третото място СУ "Неофит Бозвели“ изпревари ОУ "Ангел Кънчев“.Добри думи за представянето си заслужават и отборите на ОУ "Г. С Раковски“, ОУ "Антон Страшимиров“, ОУ "Иван Вазов“, ОУ "Христо Ботев“, ОУ "Панайот Волов“, СУ "Климент Охридски“ (Аксаково), ОУ "Черноризец Храбър“, ОУ "Кап. Петко войвода“ и ОУ "К. Арабаджиев“.Всички призьори бяха наградени с купи, медали и грамоти от Кристиан Димитров – директор на дирекция "Спорт“ към Община Варна, а най-много емоции предизвика томболата със спортни пособия, където голямата награда бе марков велосипед.На 6 ноември спортният празник продължава с надпреварата за III клас, а състезанията при най-малките I и II клас, са на 12 и 13 ноември.