Хандбалният "Шумен 61" атакува пета победа в елита при мъжете през уикенда. На 8 ноември от 16 ч селекцията на Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев приема в "Арена Шумен" отбора на "Пирин 64" (Гоце Делчев).Хандбалистите на "Шумен 61" очакват най-верните си фенове в "Арена"-та, за да ги подкрепят.Балансът на вицешампионите в навечерието на шестия кръг в мъжкия хандбален елит е 4 победи и 1 загуба от "Добруджа". Шуменци заемат второ място във временното класиране с актив от 8 точки и голова разлика 155:135. Те са втори по отбелязани голове след отбора на "Добруджа", който има реализирани общо 163 гола.Съперникът "Пирин 64" има 1 победа и 4 загуби и заема девето място в талицата.В "Топ 10" при стрелците на 10-о място е Димитър Грозев с 32 гола в 5 мача. С 29 попадения Енгинджан Сали е 12-и.По време на прекъсването на шампионата заради двубоите на националния отбор тимът на "Шумен 61" победи в контрола румънския "Динамик – Букурещ" с 43:34 в "Арена Шумен".