Хандбалният "Шумен 61" атакува пета победа в елита
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Хандбалистите на "Шумен 61" очакват най-верните си фенове в "Арена"-та, за да ги подкрепят.
Балансът на вицешампионите в навечерието на шестия кръг в мъжкия хандбален елит е 4 победи и 1 загуба от "Добруджа". Шуменци заемат второ място във временното класиране с актив от 8 точки и голова разлика 155:135. Те са втори по отбелязани голове след отбора на "Добруджа", който има реализирани общо 163 гола.
Съперникът "Пирин 64" има 1 победа и 4 загуби и заема девето място в талицата.
В "Топ 10" при стрелците на 10-о място е Димитър Грозев с 32 гола в 5 мача. С 29 попадения Енгинджан Сали е 12-и.
По време на прекъсването на шампионата заради двубоите на националния отбор тимът на "Шумен 61" победи в контрола румънския "Динамик – Букурещ" с 43:34 в "Арена Шумен".
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.