България дава старт на продажбата на билети за Европейското първенство по волейбол за мъже - Евроволей 2026, съобщават от федерацията ни по волейбол.Нашият национален отбор, световен вицешампион от последния Мондиал, ще изиграе всички свои мачове от Група В в "Арена София“, където ще се изправи срещу Полша, Украйна, Португалия, Северна Македония и Израел.Шампионатът ще се проведе от 9 до 26 септември 2026 г. в Италия, България, Финландия и Румъния.Президентът на Българската федерация по волейболсимволично ще закупи първия билет за откриващия мач - начало на големия волейболен празник.Предлагат се индивидуални, дневни и пакетни билети, както и специални отстъпки за деца, хора с увреждания и волейболни клубове."София отново ще бъде столица на европейския волейбол - бъдете част от емоцията!" апелират от федерацията.