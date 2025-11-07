170 малчугани от 15 варненски училища, взеха участие в надпреварата за III клас от поредното издание на детския спортен празник "Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025, който се проведе в залата на МСК "Владислав Варненчик“.След триумфа си вчера и днес най-подготвени се оказаха представителите на ОУ "Н. Й. Вапцаров“, които във финала пречупиха съпротивата на достойните си конкуренти от ОУ "Г. С. Раковски“, а в топ 4 влязоха още отборите на ОУ "Иван Вазов“ и ОУ "Ангел Кънчев“.Челната десетка допълниха СУ "Неофит Бозвели“, ОУ "Антон Страшимиров“ СОУ "Найден Геров“, ОУ "Панайот Волов“, НУ "Васил Левски и СУ "Васил Левски“. Адмирации за старанието си, заслужават и отборите на ОУ "Стоян Михайловски“, ОУ "Черноризец Храбър“, СУ "Климент Охридски“ (Аксаково), ОУ "Христо Ботев“ (с. Цонево) и ОУ "Отец Паисий“.Организаторите от дирекция "Спорт“ на Община Варна, връчиха купи на призьорите и медали на всички участници, които се включиха и в атрактивната томбола. Там голяма част от тях си тръгнаха с футболни и волейболни топки, комплекти за бадминтон и шах, бутилки за вода, раници, тротинетка и марков велосипед.Следващите две състезания от спортния празник "Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025, са на 12 и 13 ноември, когато сили ще премерят най-малките - от I и II клас.