Ботев Пловдив и Добруджа в схватка за трите точки днес
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Срещата ще се играе на стадион "Христо Ботев" в града под тепетата от 17:30 ч.
Ботев влизат в срещата на 11-ата позиция с 14 точки във временното класиране в родния шампионат. Това е първи мач за тях след скандалното прекратено пловдивско дерби на 1-и ноември.
Припомняме, че фен на Локомотив Пловдив удари вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов с пълна бутилка по главата, след което срещата бе прекратена и в последствие бе отсъдена служебна победа с 4:0 за Ботев от Дисциплинарната комисия към БФС.
Добруджа пък са на незавидното последно 16-о място със само 10 пункта в Първа лига и отчаяно се нуждаят от точки.
Последната официална среща между тези два тима е от май 2012, завършила с 3:0 в полза на Ботев.
Бетинг операторът Palmsbet.com оценява победа за домакините от Пловдив с коефициент 1.68, равенство с 3.66 и победа за Добруджа с 5.50.
BETHUB.bg предлага сходни ставки - 1.73 за домакинска победа, 3.55 за равенство и 5.00 за победа за гостите от Добрич.
Plovdiv19261926
преди 2 ч. и 6 мин.
И не забравяйте, ако се закучи мача, лягайте и искайте служебна победа. Друг начин, няма за вас!
Plovdiv19261926
преди 2 ч. и 15 мин.
Днеска поредната сапунка на цирк индиански, декларации, рев, рев от съдии, въпреки че свирят за тях. Илянчо всячески се стреми да отклони вниманието от некадърният отбор който е сглобил. Пълни нещастници. Не става така папагали, изпадате
