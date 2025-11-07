Спартак Варна е домакин на Септември София в мач от 15-ия кръг на Първа лига.Двубоят ще се играе на стадион "Спартак" от 15:00 ч., а като главен рефер на срещата се завръща, който бе наказан да не ръководи срещи от Първа лига в последния месец.Варненци са на 9-ата позиция в родния елит с 16 точки. В предишния кръг те загубиха от Добруджа с 0:2 като гост.Септември пък са на предпоследното 15-о място с 11 точки, като последната им победа бе на 20-и октомври с минималното 1:0 като гост на Арда.Последната среща между тези два тима бе през март тази година в Първа лига, завършила 4:2 в полза на Спартак. Септември няма победа над този си съперник от 2023 г. насам.