Спартак Варна и Септември София ще търсят пътя обратно към победите
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Двубоят ще се играе на стадион "Спартак" от 15:00 ч., а като главен рефер на срещата се завръща Георги Кабаков, който бе наказан да не ръководи срещи от Първа лига в последния месец.
Варненци са на 9-ата позиция в родния елит с 16 точки. В предишния кръг те загубиха от Добруджа с 0:2 като гост.
Септември пък са на предпоследното 15-о място с 11 точки, като последната им победа бе на 20-и октомври с минималното 1:0 като гост на Арда.
Последната среща между тези два тима бе през март тази година в Първа лига, завършила 4:2 в полза на Спартак. Септември няма победа над този си съперник от 2023 г. насам.
