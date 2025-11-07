Септемврийци потопиха Спартак насред Варна
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Виктор Очаи откри за столичани в 40-ата минута, а в четвъртата от добавеното време на първата част Никола Фонтейн удвои. Берна вкара почетното попадение за домакините в 61-ата минута преди Али Аруна да направи 3:1 в 80-ата. Фонтейн сложи точка на спора във втората минута от добавеното време.
Спартак е 9-и в таблицата, имащ 16 точки. Септември вече е 13-и, събирайки 14. С толкова са още 11-ият Ботев Пловдив и 12-ият Берое, чиято голова разлика е по-добра.
