Септември надигра Спартак във Варна след 4:1 в първия петъчен мач от 15-ия кръг в Първа лига. Той бе на стадион "Спартак".Виктор Очаи откри за столичани в 40-ата минута, а в четвъртата от добавеното време на първата част Никола Фонтейн удвои. Берна вкара почетното попадение за домакините в 61-ата минута преди Али Аруна да направи 3:1 в 80-ата. Фонтейн сложи точка на спора във втората минута от добавеното време.Спартак е 9-и в таблицата, имащ 16 точки. Септември вече е 13-и, събирайки 14. С толкова са още 11-ият Ботев Пловдив и 12-ият Берое, чиято голова разлика е по-добра.