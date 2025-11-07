поражението с 1:3 от Септември в първата петъчна среща от 15-ия кръг в Първа лига. Специалистът смята, че възпитаниците му са били доста под възможностите си.
"Очевидно, днес не сме същият отбор, който бяхме преди два мача. Играхме много под нашите възможности. Преди това имахме повече енергия, по-свежи, повече борбеност. Сега си говорим да вземем контрола на мача, но не се получава", започна той.
"Първите два гола не мога да си ги обясня. Първия гол от корнер цялата защита е там и пак допускаш. Вторият гол падна бързо. На полувремето се разсърдих много, просто не можех да повярвам, че можехме толкова лошо да играем първото полувреме. Второто полувреме тръгнахме по-енергично, имахме голово положение, намалихме на 1:2, имахме положения, но Халачев изпусна и стана 3:1 за тях", продължи спецът.
"Не сме същият Спартак, който бяхме преди два мача. Трябва да поразговаряме, да назовем истинските причини защо не играем така, както играхме преди два мача, когато събрахме симпатиите на феновете. Няма така да оставим нещата. Ще се подготвим. Имаме две седмици и имаме достатъчно време да си върнем формата. Септември заслужено ни би, игра добре целия мач. Невероятно да не можем да се справим. Очаквахме да ги бием", смята наставникът.
"Вторият гол падна, когато бяхме с играч по-малко. Казах им да играем зона, защото сме с човек по-малко, но това е наивност. Не е само търчене и бягане, трябва да се чете играта. Трябва да имаш характер на победител. И голът, първият, стана от корнер. Не е до грешките, тук се работи за характер. Исках да ги събудя, да ги успокоя, казах им, че мачът с Добруджа се случва, но днес не играхме както трябва. Не беше това Спартак. Извинявам се на всички, които ни подкрепят. Обещавам да направим така, че да се върнем", каза още Хаджиевски.
Спартак е 9-и в таблицата, имащ 16 точки. Септември вече е 13-и, събирайки 14. С толкова са още 11-ият Ботев Пловдив и 12-ият Берое, чиято голова разлика е по-добра.
Гьоко Хаджиевски: Играхме много под нашите възможности
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.