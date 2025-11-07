Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Временният наставник на Септември - Младен Стоев изрази удовлетворението си при 3:1 над Спартак във Варна от 15-ия кръг на Първа лига. Той твърди, че последните месеци са страдали, за да успеят днес.

“Много съм радостен от тази победа, защото последните месеци доста страдахме, за да успеем днес. Съдбата беше на наша страна. Колкото категоричен бе резултатът, толкова бе и категорична победата. Хубаво е, че след като получихме гол не се огънахме и показахме характер. Имаме доста разнообразни футболисти, особено в предни позиции. Понякога не успяхме да се възползваме от положенията си. Всеки един в отбора участва еднакво активно. Мисля, че след паузата за националните отбори ще бъде уредена документацията на Славко Матич и той ще застане начело на състава и официално", разкри Стоев.

Спартак е 9-и в таблицата, имащ 16 точки. Септември вече е 13-и, събирайки 14. С толкова са още 11-ият Ботев Пловдив и 12-ият Берое, чиято голова разлика е по-добра.