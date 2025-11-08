Днес и утре (8 и 9 ноември) в закрит басейн "Юрий Гагарин“ във Варна ще се проведе традиционната катерачна боулдър среща за – Купа "Одесос“ 2025 – организирана от СК "Чудните скали“ със съдействието на Община Варна.Очаква се в проявата да се включат участници от доста центрове, като групите при подрастващите са четири: А – до 7 г, В – 8-10 г, С – 11-13 г и D – 14-16 г. Форматът на надпреварата е приятелски, но ще има и състезателен елемент, класиране, медали и награди.Организаторите са подготвили около 30 маршрута с разнообразна трудност, които са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали катерачи. Събраните средства от боулдър срещата ще се използват за обновяване на залата с нови хватки, инвентар и съоръжения за катерене.