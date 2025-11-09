приемав мач от 15-и кръг на Първа лига. Срещата започва в 15:00 часа и ще бъде ръководена от Димитър Димитров.Възпитаниците наса втори с 30 точки. Отборът от Бситрица спечели 3 от последните си 5 мача в шампионата, а като домакин има 6 успеха и 1 загуба при голова разлика 18:8. Последният мач между двата отбора се състоя през ноември 2024 г. и завърши 0:4 за варненци.Момчетата наса 5-и с 24 точки. "Моряците" имат 1 победа в последните си 5 мача в първенството, а като гости има 3 победи, 3 равенства и 1 загуба при голова разлика 8:4. Черно море спечели 2 от последните си 5 официални мача срещу този съперник.