Черно море със сложно гостуване в Бистрица
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Възпитаниците на Иван Стоянов са втори с 30 точки. Отборът от Бситрица спечели 3 от последните си 5 мача в шампионата, а като домакин има 6 успеха и 1 загуба при голова разлика 18:8. Последният мач между двата отбора се състоя през ноември 2024 г. и завърши 0:4 за варненци.
Момчетата на Илиан Илиев са 5-и с 24 точки. "Моряците" имат 1 победа в последните си 5 мача в първенството, а като гости има 3 победи, 3 равенства и 1 загуба при голова разлика 8:4. Черно море спечели 2 от последните си 5 официални мача срещу този съперник.
