Григор Димитров запази своята 44-а позиция в световната ранглиста след днешното й обновяване.
Първата ни ракета не игра през изминалите 7 дни, но нямаше точки за защитаване, а съперниците около него не успяха да го изместят.
Димитров има 1180 точки, спечелени в едва 18 турнира, в част от които звездата ни се оттегли поради контузии.
Припомняме, че хасковлията се контузи при 2:0 сета аванс срещу тогавашния номер 1 Яник Синер на осминафиналите на "Уимбълдън" и се завърна на корта чак за "Мастърс 1000" в Париж. Във френската столица обаче Димитров записа победа на сингъл и загуба на двойки и се оттегли от надпреварата.
На върха в подреждането тази седмица е Карлос Алкарас, който отново измести Яник Синер от първото място. Причината е, че бяха премахнати точките на италианеца от спечелването на Финалите в Торино през сезон 2024. В момента се провежда в Италия тазгодишния турнир.
След спечелената титлат в Атина Новак Джокович се изкачи до 4-о място, а "Топ 5" допълва Бен Шелтън. За него това е върхова позиция в ранглиста.
Григор Димитров остава в Топ 45 на световния тенис, разместване на върха
