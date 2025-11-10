Българската звезда в тенисазапази своята 44-а позиция в световната ранглиста след днешното й обновяване.Първата ни ракета не игра през изминалите 7 дни, но нямаше точки за защитаване, а съперниците около него не успяха да го изместят.Димитров има 1180 точки, спечелени в едва 18 турнира, в част от които звездата ни се оттегли поради контузии.Припомняме, че хасковлията се контузи при 2:0 сета аванс срещу тогавашния номер 1на осминафиналите на "Уимбълдън" и се завърна на корта чак за "Мастърс 1000" в Париж. Във френската столица обачезаписа победа на сингъл и загуба на двойки и се оттегли от надпреварата.На върха в подреждането тази седмица е, който отново изместиот първото място. Причината е, че бяха премахнати точките на италианеца от спечелването на Финалите в Торино през сезон 2024. В момента се провежда в Италия тазгодишния турнир.След спечелената титлат в Атинасе изкачи до 4-о място, а "Топ 5" допълва. За него това е върхова позиция в ранглиста.