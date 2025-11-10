Сподели Сподели
Виктория Томова записа прогрес от позиция в световната ранглиста по тенис при жените. Първата ни ракета от днес е под номер 134. 

Тя има в актива си 557 точки, спечелени в 26 турнира. 

През изминалата седмица Томова не участва в състезания. 

След Финалите в Рияд има размествания в "Топ 10". 

Шампионката Елена Рибакина от Казахстан се изкачи до 5-ото място, което е прогрес с позиция спрямо предходната класация. 

Джесика Пегула слезе с място надолу до 6-ото. 

Други промени в "Топ 10" няма. 

Лидер остана Арина Сабаленка. Тя е следвана от Ига Швьонтек и Коко Гоф. В "Топ 5" са още Аманда Анисимова и Рибакина.