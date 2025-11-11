Над 70 състезатели от 5 варненски университета се включиха в поредното издание на лекоатлетическия крос от студентското състезание "Купа 8 декември“, който се проведе по алеите на Морската градина.Дистанцията при мъжете бе 2000 м, а при дамите 1000, като миналогодишните шампиони защитиха титлите си. Ето и призовите тройки в двете направления:1.Мартин Атанасов – ИУ2.Никола Карачоров – МУ3.Мартин Михов – ВСУ1.Наталия Кременска - ИУ2.Тереза Гемен - МУ3.Нина Станкова – МУ1. Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – 231 т.2. ВВМУ "Никола Й. Вапцаров“ – 187 т.3. Икономически университет – 156 т.4. ВСУ "Черноризец Храбър“ – 76 т.5. Технически университет – 39 т.Призьорите в двете направления получиха купи, медали, грамоти и предметни награди.Състезанията при студентите продължават и тази седмица с турнирите по мини футбол, стрийтбол 3х3, тенис на маса и плуване, а надпреварата приключва на 19 ноември с турнира по волейбол.