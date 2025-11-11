Завърши лекоатлетическият крос за "Купа 8 декември" във Варна
Дистанцията при мъжете бе 2000 м, а при дамите 1000, като миналогодишните шампиони защитиха титлите си. Ето и призовите тройки в двете направления:
Класиране мъже
1.Мартин Атанасов – ИУ
2.Никола Карачоров – МУ
3.Мартин Михов – ВСУ
Класиране жени
1.Наталия Кременска - ИУ
2.Тереза Гемен - МУ
3.Нина Станкова – МУ
На база на индивидуалните резултати се формира и отборното комплексно класиране.
1. Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – 231 т.
2. ВВМУ "Никола Й. Вапцаров“ – 187 т.
3. Икономически университет – 156 т.
4. ВСУ "Черноризец Храбър“ – 76 т.
5. Технически университет – 39 т.
Призьорите в двете направления получиха купи, медали, грамоти и предметни награди.
Състезанията при студентите продължават и тази седмица с турнирите по мини футбол, стрийтбол 3х3, тенис на маса и плуване, а надпреварата приключва на 19 ноември с турнира по волейбол.
Екатерина Стратиева: Това е поредният и твърде вероятно последният пирон в ковчега на българския рали спорт
10.11
