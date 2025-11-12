Най-добрата ни състезателка във фехтовкатапродължава да заема 2-о място в световната ранглиста на сабя при жените и след Световната купа в Алжир, с която бе даден стартът на новия сезон.24-годишната левичарка има в актива си 204 точки, изоставайки на едва 10 от лидеркатаот Япония.Илиева е най-добрата състезателка, играеща с лява ръка.Звездата ни зае престижното трето място на Световната купа в Алжир, губейки в битка за големия финал от унгаркатас инфарктното 14:15 туша.Саматакоято е най-младата в "Топ 10" заедно сот Турция (двете са на по 22 години), е вече под номер 6 в ранглистата.