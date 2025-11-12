100 катерачи се включиха в боулдър срещата - купа "Одесос" 2025
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Първият ден при жените и мъжете, се включиха 43 участници, като имаше представители на "НСА", "СК 42" - София, КССК "Варнаклайминг", АК "Железник" (Ст. Загора), "Тренелариум" (София ), както и състезатели със свободна регистрация, а най-многобройни бяха от клуба домакин.
По стената имаше 39 маршрута с различни трудности, като оспорвана битка имаше и в двете групи. Победител при мъжете стана Петър Атанасов от "СК 42", следван от Стефан Кирчев и Андрей Костов от СК "Чудните скали" .
При дамите конкуренцията беше сред 19 жени, а купата бе спечелена от Никол Петкова от АК "Железник", следвана от Александра Александрова - "Тренелариум" и Йоана Йорданова от АК "Железник" .
Във втория ден при децата, се явиха 45 участника - разпределени в 4 възрастови групи. В група "А" при най-малките (до 7 г.) емоциите бяха най-големи. При момичетата първа е Вера Патрашкова, следвана от Бояна Вълчева и Симона Христова, всички от СК "Чудните скали". При момчетата медалите се разпределиха между Самуил Мутафов - КССК "Варнаклайминг", Филип Маринов и Даня Сверделов от домакините
В група "В"(8-10 г.) призовата тройка е Ралица Белчева КССК "Варнаклайминг", Лора Стоилова и Кристиана Станева от СК "Чудните скали". При момчетата първи е Ерай Исмаилов пред Самуил Ангелов и Явор Йовчев всички от клуба домакин.
Класиране в група "С" (11-13 г.)
момичета
1. Вероник Костадинова - СК "Чудните скали"
2. Рада Проданова - СК "Чудните скали"
3. Дария Баланова - КССК "Варнаклайминг"
момчета
1. Михаил Рафаилов - КССК "Варнаклайминг"
2. Георги Динев
3. Иля Сверделов - СК "Чудните скали "
Победителите във всяка група получиха и трофея - купа "Одесос". Награди за участниците, както и обезпечаване на мероприятието бяха и осигурили от магазин "Нависоко". Благодарим за подкрепата!
Още от категорията
/
Екатерина Стратиева: Това е поредният и твърде вероятно последният пирон в ковчега на българския рали спорт
10.11
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.