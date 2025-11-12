Йоана Илиева даде интервю пред "Фокус" след старта на новия сезон в нейния спорт. 24-годишната левичарка зае 3-о място на сингъл на Световната купа в Алжир.
След нея Илиева се доближи максимално до върха в ранглистата като изостава на едва 10 точки от японката Мисаки Емура.
Звездата ни в този спорт говори за целите през новата кампания и това дали ще преследва първото място в ранглистата, с което да продължи да пише историята на сабята при жените у нас.
"Голямата ми цел е да стана световна и европейска шампионка. Смятам, че с този медал, със световна и европейска титла, няма кой да ми вземе Световната купа. Световен шампион при жените също не сме имали, европейски също. Стремя се по-скоро стъпка по стъпка на всяко едно състезание, а пък ранглистата е комплексна", сподели Илиева.
В следващите часове очаквайте ексклузивно интервю с Йоана Илиева на сайта на "Фокус" и по радио "Фокус"!
