Световният номер 1 в юношеския тенис Иван Иванов със страхотен старт на турнир за мъже
17-годишният българин победи на старта с 6:2, 6:2 Юта Томида (Япония) за 67 минути игра.
Иванов поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1, а след това затвори мача с убедителното 6:2.
Във втория кръг Иван Иванов ще играе срещу №2 в схемата Олексий Крутих (Украйна).
Янаки Милев загуби в първия кръг на сингъл с 3:6, 3:6 от №6 в схемата Николас Йонел (Румъния) за час и 37 минути на корта.
Вчера Милев обаче се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Феликс Мишкер (Великобритания) спечелиха с 5:7, 6:2, 10-6 срещу Радован Михалик (Словакия) и Юта Томида (Япония).
