Звездата на България във фехтовката, дадедни след старта на новия сезон. 24-годишната ни състезателка, която е втора в световната ранглиста на сабя при жените, коментира третото й място на Световната купа в Алжир, както и кои ще бъдат целите й през новия сезон и в следващите години.- Вкъщи съм, оправям си багажа преди тренировка.- Да. В момента, тъй като сме домакини събота и неделя на много голям международен турнир – имаме сингапурци, украинци в залата, състезатели от Хонконг. И в момента имаме тренировъчен лагер.- Турнирът протече добре. Аз не се чувствах в особено добра форма, но пък бях покойна, тъй като това ни е първото състезание. Разчитах, че повечето хора също са започнали да тренират отскоро. Но като видях потока, който имам, съперниците, срещу които ще се изправя, много се амбицирах, тъй като бях първи номер на състезанието – това не ми се беше случвало, и в следващия момент се изправям срещу олимпийската шампионка от Токио, една рускиня, която сега играе под неутрален флаг, която не е ходила по световни купи от Олимпиадата в Токио. След това излизам срещу вицеолимпийската Сара Балзар, с която се срещаме всъщност доста често. Още от момента в Милано, когато взех медала от Световното, тя просто не можеше да повярва, че аз тогава я лиших от този медал и всеки път е много ожесточен боят. След това пък излязох срещу испанката. Всъщност с нея се надпреварвахме за Олимпиадата в Париж, коя ще се класира директно и коя ще трябва да ходи на квалификацията. Въобще, имах противнички, с които имам доста лично съперничество. Беше много изморителен ден. Дори на полуфинала, когато излязох срещу въпросната унгарка, с нея пък се срещахме миналата година на почти всяко състезание. На турнира в Алжир тя ме победи с 15:14, а преди това на всяко едно състезание аз я побеждавах. И се смяхме двете, че този път се срещаме на същото състезание, но една стъпка по-нагоре. Всъщност наистина много интересни състезания, бих казала.- Да победя унгарката – да. Даже точно при 14 равен, тъй като аз падах с 14:12, в този момент съотборниците ми започнаха да крещят от трибуните. Те са крещели и преди това, обаче аз не съм ги чувала, да си взема почивка, да си оправя косата, тъй като бях много изморена. Въобще, за първо състезание не очаквах да е толкова натоварващо, толкова тежко моето представяне. Те ми казаха "Оправи си косата“, което е намек за "Вземи си почивка, разкъсай боя“. В момента, в който си взех почивка и си оправих косата, аз успях да върна до 14 равен, и знаех как да направя последната точка. Но се колебаех, тъй като не бях достатъчно уверена в себе си, и се чудех точно какво да направя. Просто не бях готова. При 14 равен съдията каза "Започни“ и аз не можах да я преценя напред ли да ходя или назад. И така изгубих последната точка, което беше много глупаво. Това си казах и аз – поне да бях рискувала, можеше да не стане, но щях да знам, че съм опитала. А гледайки каква беше последната точка, тя щеше да стане. А за финала – срещу корейката съм играла само веднъж, във Франция миналата година, на Гран При. Загубих с 13:15. Но те не са почивали лятото, те са тренирали постоянно и тя беше в много добра форма. Не знам дали щях да я бия, защото бях много изморена, но ако имахме достатъчно време да почина и бях възстановила, тъй като много адреналин щеше да ми падне след взимането на този полуфинал, може би щях да я бия. Няма как да гадаем.- Много е трудно да се каже в началото на сезона, тъй като всеки опитва някакви нови неща. Според мен са много конкурентни състезателките. Олимпийската шампионка от Париж Апити-Брюне, тя се върна, след като роди, и сега тепърва започва да навлиза в състезанията, но няма точки, защото миналата година не е играла. Също французойката Сара Балзар – тя е пропуснала половината състезания миналата година, затова и се срещаме толкова рано. Друга французойка – Сара Нуча, въобще отборът на Франция е много силен. Връщат се хора, които са се отказали, за една-две години са си взели пауза. Украинката Олга Харлан всички я чакаме да се върне отново. Емура е най-напред, но всъщност има може би 10, които тепърва ще влязат в "Tоп 10", които ще бъдат страшно силни състезателки и много опитни. Аз се радвам, че въобще мога да съм сред тях, защото те са около 30-годишни всичките, които изброявам.- Ами, може би срещу корейката бих казала, но аз съм се срещала веднъж с нея. Или… не знам, много ми е трудно да преценя, защото ти на състезания играеш срещу един-двама от тези съперници, не играеш с всички. Срещу французойката Сара Нуча – срещу нея също загубих на Европейското, тя ми е доста труден съперник.- Да.- Ами, казват, че когато си левичар, имаш предимство, но според мен предимството е по-скоро това, че левичарят тренира по цял ден с десничари, а десничарите много трудно могат да намерят левичар за спаринг. Каквото е за едните, това е за другите. Но интересното е, че при нас от най-добрите почти всички са левичари. Да, аз съм най-напред, но французойката Сара Балзар е левичарка, унгарката, от която загубих, е левичарка, корейката е левичарка. Всъщност половината от най-елитните състезатели сме левичари, а това не е било така преди това – стана така през последните две години.- Да.- Тази година сме вече 6-7 момичета, които ще се борим да влезем в отбора. Досега не сме били толкова много. Едни са по-малки, тъкмо навлизат, други пък в момента са изкарани, защото или учат в чужбина, или състезателката Олга Храмова – тя претърпя една операция на коляното, която отлагаше от доста време. И треньорът ми смята да сменяме състава през по-голямата част от състезанията, за да видим как точно ще се напаснем до самото световно. И разбира се, всеки да си гони индивидуалните класирания, за да видим кой ще играе в индивидуалния състав. Така направихме и сега в Грузия. Едни състезатели играхме индивидуално, но Белослава Иванова и Вероника Василева се смениха на отборното и това ни беше според мен силната карта, с която станахме пети, защото цял сезон имахме трудности във влизането в осмицата. Но сезонът е дълъг. Сега няма скоро отборно, но следващото отборно ще е някой друг състав. Олга я чакаме да се върне. Калина Атанасова пък ще се включва – тя замина да учи в Америка, ще се включи за някои световни купи. И там вече е треньорско решение.- Изключително се надявам. Аз още миналата година знаех, че имам шанс, опитвах се това да не ми влияе, но когато видях на световното как всичките претендентки за медалите отпаднаха, знаех, че взема ли боя за медал, всъщност аз ще оглавя ранглистата, и то в самия край на сезона, когато е най-важно, тъй като то си има награждаване за носителя на Световната купа. За една точка – 15:14, не успях да го направя. И сега реших, че няма да го мисля, защото това е допълнително напрежение, което си вкарваш. Но е факт, че ако бях спечелила полуфинала, който пак загубих с 14:15 сега на турнира, щях да оглавя ранглистата, макар и в началото на сезона.- Голямата ми цел е световното първенство, да стана световна шампионка, европейска шампионка. Аз смятам, че с този медал, със световна титла и европейска няма кой да ми вземе световната купа. Но наистина това са състезанията, тъй като световен шампион при жените също не сме имали, и европейски не сме имали, така че по-скоро се стремя стъпка по стъпка на всяко едно състезание, а пък ранглистата е комплексна, в крайна сметка.- Благодаря.- Най-големият ни поглед е отправен към Лос Анджелис. Така че дори да не е тази година нашата, имаме три години да вземем медала, който чакаме, и да не е световен, а да е олимпийски.- Благодаря много. Лек ден и на вас!