Станаха ясни победителите в две от възрастовите групи на баскетболната надпревара от Общинският кръг на Ученическите игри 2025/2026.Много оспорвани срещи предложиха участниците във финалната четворка при юношите XI-XII клас в залата на Икономическия университет. В спора за титлата представителите на МГ "Д-р Петър Берон“ макар и трудно пречупиха съпротивата на достойните си конкуренти от ГПЧЕ "Йоан Екзарх“ с 46:36. В малкия финал отбора на 3 ПМГ "Акад. Методий Попов победи тима на ПТГ Варна.Много емоции имаше и залата на ОУ "Елин Пелин, където всеки срещу всеки се изправиха участниците при момичетата V-VII клас. Тук в крайна сметка над всички бяха възпитаничките на III ОУ "Ангел Кънчев“, следвани от съставите на СУ "Гео Милев“, ЧОУ "Малкият принц“ и СУ "П.К. Яворов“.Призьорите в двете възрасти получиха купи, медали, грамоти и баскетболни топки осигурени от дирекция "Спорт“ към Община Варна. Този уикенд ще бъдат определени първенците по футбол при юношите VIII-X клас и във волейбола при момчетата V-VII клас.