Излъчиха първите шампиони по баскетбол във Варненските ученически игри 2025/2026
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Много оспорвани срещи предложиха участниците във финалната четворка при юношите XI-XII клас в залата на Икономическия университет. В спора за титлата представителите на МГ "Д-р Петър Берон“ макар и трудно пречупиха съпротивата на достойните си конкуренти от ГПЧЕ "Йоан Екзарх“ с 46:36. В малкия финал отбора на 3 ПМГ "Акад. Методий Попов победи тима на ПТГ Варна.
Много емоции имаше и залата на ОУ "Елин Пелин, където всеки срещу всеки се изправиха участниците при момичетата V-VII клас. Тук в крайна сметка над всички бяха възпитаничките на III ОУ "Ангел Кънчев“, следвани от съставите на СУ "Гео Милев“, ЧОУ "Малкият принц“ и СУ "П.К. Яворов“.
Призьорите в двете възрасти получиха купи, медали, грамоти и баскетболни топки осигурени от дирекция "Спорт“ към Община Варна. Този уикенд ще бъдат определени първенците по футбол при юношите VIII-X клас и във волейбола при момчетата V-VII клас.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.