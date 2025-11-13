130 деца от 12 училища се включиха в състезанието за II клас от спортния празник за най-малките ученици "Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025, който се проведе в спортната зала на МСК "Владислав Варненчик“ във Варна.След успехите си при IV и III клас и днес възпитаниците на ОУ "Н. Й. Вапцаров“, се оказаха най-подготвени и записаха хеттрик в тазгодишното издание на спортната надпревара. Във финала те изпревариха традиционно силния отбор на ОУ "Ангел Кънчев“, а топ 4 допълниха съставите на СУ "Найден Геров“ и ОУ "Антон Страшимиров“.Поздравления за участието си, заслужават и представителите на СУ "Неофит Бозвели“, ОУ "Иван Вазов“, СУ "Гео Милев“, ОУ "Димчо Дебелянов“, ОУ "Стоян Михайловски“, СУ "Климент Охридски“ (Аксаково), ОУ "Кап. Петко войвода“ и СОУ "Елин Пелин“.Призьорите получиха купи и медали, осигурени от общинската спортна дирекция, а всички останали взеха участие в атрактивната томбола със спортни пособия, където голямата награда - велосипед, отново отиде при шампионите от ОУ "Н. Й. Вапцаров“.Последният старт на спортния празник "Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025 е на 13 ноември (четвъртък), когато на старт ще застанат първокласниците.